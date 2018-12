Wiener Krankenhaus Nord: Das vollautomatisierte Spital

Die Wurstsemmel selbst über die Kasse ziehen. Am Flughafen in Eigenregie einchecken. Den Erlagschein am Automaten ausfüllen. Selbstbedienung ist bereits in vielen Branchen Realität - bald könnte sie auch in die Wiener Gemeindespitäler einziehen.

Self-Check-in-Terminals ( Automaten zur Eigenanmeldung, Anm.) zählen zu jenen Digitalisierungsprojekten im Gesundheitswesen, die Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) am Donnerstag bei einem Rundgang durch das Krankenhaus Nord in Floridsdorf präsentierten.

Der Ort war freilich nicht zufällig gewählt: „Das Haus ist ein Beispiel dafür, wo wir hinwollen“, erklärte Hacker.