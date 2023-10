Beteiligungsprojekt Wiener Klimateam: Jetzt sind die Jurys am Zug

Das Bürgerbeteiligungsprojekt "Wiener Klimateam“ tritt in die nächste Phase ein. In den diesjährigen Projektbezirken Mariahilf, Währing und Floridsdorf sind nun die repräsentativ zusammengesetzten Bürger-Jurys am Zug, die in den vergangenen Monaten eingebrachten Ideen zu bewerten und zu entscheiden, welche Projekte umgesetzt werden.

Insgesamt 1.300 Ideen wurden eingereicht und daraus gemeinsam mit Expertinnen und Experten verschiedener Dienststellen der Stadt rund 100 konkrete Projektentwürfe entwickelt: 32 im 6., 24 im 18. und 40 im 21. Bezirk. Nun entscheiden in jedem der drei Bezirke zwischen 20 und 25 Personen, welche davon in den kommenden zwei Jahren umgesetzt werden.

➤ Mehr lesen: Bürgerbeteiligungsprojekt "Wiener Klimateam": Klimaschutz von unten