Wiener Kindergarten: "Kinder erzählen, dass sie eingesperrt wurden"

Empört zeigt sich eine betroffene Mutter über die Darstellung des Vereins "Kinder in Wien" (Kiwi) im Bezug auf den Vorwurf, in einem Meidlinger Betriebskindergarten seien kleine Kinder in einen Waschraum gesperrt worden. Wie berichtet, erklärte Geschäftsführer Thomas-Peter Siegl, die Kleinen wären nicht "eingesperrt" worden.

Die beiden mittlerweile entlassenen Pädagoginnen hätten sie "in emotionalen Ausnahmesituationen" vielmehr in einen Waschraum "geschickt" und die Tür offen gelassen, um Blickkontakt zu halten. Ein pädagogisches Fehlverhalten sei freilich auch das gewesen - was zu den arbeitsrechtlichen Konsequenzen und einem Ermittlungsverfahren der zuständigen MA11 führte.

Man versuche, die Causa zu bagatellisieren, meint nun eine Mutter im Gespräch mit dem KURIER. Laut den Aussagen von Betroffenen bzw. kleinen Augenzeugen hätte eine der beiden Pädagoginnen Kinder, die weinten oder ihnen auf die Nerven gingen, sehr wohl eingesperrt. In einen zwei Quadratmeter großen Waschraum ohne Fenster, sagt die Mutter. "Mit verschlossener Tür." Das hätten Kinder erzählt. Kiwi-Chef Siegl war bis zur Veröffentlichung dieses Artikels für keine neuerliche Stellungnahme zu erreichen.