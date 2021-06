Wiener Kellner mit Waffe um fünfstelligen Betrag erpresst

Am Sonntag wurden drei Tatverdächtige von Beamten des Landeskriminalamts, Außenstelle Nord festgenommen. Ein 29-Jähriger und zwei 32-Jährige sollen einen 25-jährigen Kellner in einem Lokal in Wien-Donaustadt zu Zahlung eines fünfstelligen Geldbetrages erpresst haben.

Die drei Männer sollen bei der Tat eine Faustfeuerwaffe verwendet haben und flüchteten noch vor Eintreffen der alarmierten Beamten. Hintergrund der Tat soll eine gerichtliche Zeugenaussage des Opfers bei einer gemeinsam betriebenen Suchtmittelplantage gewesen sein. Die Tatverdächtigen wurden mit Unterstützung des EKO Cobra festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

