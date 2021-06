Wien-Wieden: Mutmaßliche Räuber schlafend in Stiegenhaus gefunden

Beamte der Polizeiinspektion Taubstummengasse wurden am Montag in der Früh wegen eines angeblich randalierenden Mannes in das Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Wien-Wieden gerufen. Dort trafen sie im Dachgeschoss auf drei am Boden schlafende Männer.

Im Zuge einer Personenkontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen zwei der drei Männer eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen des Verdachts des Raubes bestand. Die beiden Rumänen im Alter von 16 und 22 Jahren werden beschuldigt, Mitte April 2021 einem Mann eine Goldkette vom Hals gerissen zu haben. Sie wurden widerstandslos festgenommen

