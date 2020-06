Wiener Hauptbücherei und Flohmarkt am Naschmarkt öffnen wieder

Leseratten und Trödelliebhaber können sich freuen. Floh- und Antiquitätenmärkte und Bibliotheken öffnen in der Hauptstadt langsam wieder.

Floh- und Antiquitätenmärkte durften während der Coronakrise nicht stattfinden. Mit den Lockerungen dürfen aber nun auch diese wieder ihre Pforten öffnen: Am Samstag, den 13. Juni öffnet der große Flohmarkt beim Naschmarkt, schon am Tag davor, am 12. Juni, der Antiquitätenmarkt am Hof.

Aufgrund der aktuellen Situation gibt es jedoch zahlreiche Änderungen: So werden der Flohmarkt und der Antiquitätenmarkt derzeit ausschließlich für gewerbliche Händler wieder geöffnet, gab das Marktamt Wien bekannt. Private Verkäufer müssen sich noch gedulden.

Weniger Standler aufgrund der Abstandsregeln

Da sowohl zwischen den Standlern, als auch für die Kundschaft weiterhin der Sicherheitsabstand von einem Meter gilt, mussten die Verkaufsstände am Flohmarkt am Naschmarkt halbiert werden.

Unter normalen Voraussetzungen gibt es am Flohmarkt insgesamt 474 Verkaufsplätze, wobei 222 Marktplätze für den Altwarenhandel vorgesehen sind. Künftig werden 198 Plätze auf dem Flohmarktareal für Händler zur Verfügung stehen.