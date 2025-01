Wiener Grundwasser wird immer wärmer

Hauptgründe sind die durch den Klimawandel deutlich gestiegene Lufttemperatur und die fortschreitende Versiegelung . Das ergab eine Untersuchung der Geosphere Austria im Rahmen des Projekts "Heat below the city", bei dem auch der chemische und biologische Zustand des Grundwassers ermittelt worden ist.

Wasser im Oktober am wärmsten

Der Projekt-Schwerpunkt der Geosphere lag in der Temperaturanalyse des Grundwassers und der langfristigen Entwicklung, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung, dafür wurden Messdaten der vergangenen 20 Jahre von 87 Messstationen ausgewertet.

"Außerdem haben wir in einem April und in einem Oktober an 800 Messstellen Temperaturprofile im Grundwasser gemessen, von einigen Metern bis in rund 40 bis 50 Meter Tiefe", erklärte dazu Cornelia Steiner, Geosphere-Expertin für Geothermie. Am kühlsten war das Wasser dabei im April und im Oktober am wärmsten, nachdem sich Winter- und Sommertemperaturen erst mit Verzögerung auswirken.