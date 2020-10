Wiener Grüne wollen Migranten bei Stadt-Jobs bevorzugen

"Ohne Quoten wird es nicht funktionieren"

Von Migranten-Communities kommt indessen Beifall. „Die neuen Organisationen“ - ein bundesweites Netzwerk von Organisationen, die im Integrationsbereich aktiv tätig sind – etwa loben die Idee in einer Aussendung.

Es gebe „anscheinend wenig Willen in den verschiedenen Abteilungen der Stadt Wien gibt, die Anzahl der MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund deutlich zu erhöhen“, schreibt Vorstandsvorsitzender Dino Schosche. Wenn die Stadt Wien in absehbarer Zeit vielfältiger aufgestellt sein wolle, dann bedürfe es deutlich mehr Anstrengungen als bisher. „Ich bin der Auffassung, dass es nach 13 Jahren an der Zeit ist, zu sagen, dass es ohne Quoten nicht funktionieren wird.“