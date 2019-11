FPÖ Wien: "Gesundheitssystem steht kurz vor dem Zusammenbruch"

Heftige Debatten brachte am Montag die Sondersitzung des Gemeinderats zu den Wiener Spitälern. Sie war wie berichtet auf Verlangen der FPÖ einberufen worden.

„Die Wiener Roten tragen unser Gesundheitssystem zu Grabe“, wettert FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Seidl angesichts der in seinen Augen endlosen Liste an Problemen: „Von ganzen 37 Wassereintritten im ohnedies schon krisengebeutelten KH Nord, über einen dramatischen Fachärztemangel und einen gefährlichen Notstand im Pflegebereich, bis hin zu geschlossenen OP-Sälen und stundenlangen Wartezeiten in Ambulanzen.“ Laut Seidl würde nach dem Versagen der gescheiterten SPÖ-Gesundheitsstadträtinnen Sonja Wehsely und Sandra Frauenberger nun Peter Hacker diese „rote Tradition“ nahtlos fortsetzen. Kurzum: „Das Wiener Gesundheitssystem steht kurz vor dem totalen Zusammenbruch“

Neos-Klubchef Christoph Wiederkehr erwähnt die Risikoabschätzung des KAV, die nur durch ein Versehen öffentlich wurde und in der sich hunderte Millionen Euro finden, die dem Krankenanstaltenverbund in den nächsten Jahren fehlen würden ( der KURIER berichtete).