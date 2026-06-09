Wiener Folter-Prozess: "Natürlich wurde systematisch gefoltert"

Am Dienstag ist am Landesgericht Wien der Prozess gegen zwei ehemalige Vertreter des syrischen Assad-Regimes mit Aussagen weiterer Opfer fortgesetzt worden. Ein damals in Syrien als Anwalt tätiger Mann schilderte miserabelste Haftbedingungen. In Zellen, nicht größer als 2,5 mal 3,5 Meter, seien über 20 Personen untergebracht worden. "Natürlich wurde systematisch gefoltert", beschrieb er die Haft beim Geheimdienst und der Kriminalpolizei.

Die beiden Angeklagten Khaled Al H. und Moussab Abou R. sollen als Leiter der Abteilung 335 des syrischen Geheimdienstes bzw. Leiter der Kriminalpolizei in Raqqa für die Folter von zumindest 21 Opfern verantwortlich sein. An einigen der Opfer sollen sie auch selbst schwere Straftaten begangen haben.

Der heute als Zeuge befragte Mann wurde zweimal inhaftiert. Im August 2011 sei er aus dem Gericht zu einem Fahrzeug geschleift und darin beschimpft und auf den Kopf geschlagen worden, nachdem er gemeinsam mit anderen Rechtsanwälten "eine friedliche, stille Demonstration" abgehalten habe. "Wir haben einige Plakate hochgehalten. Damals hat die syrische Armee einige Städte angegriffen und wir waren dagegen, dass die syrische Armee das eigene Volk angreift. Innerhalb von 30 Minuten haben wir die Demonstration von uns aus beendet." "Die Zellen werden zu Öfen" Da der allgemeine Geheimdienst nicht genug Zellen gehabt habe, seien Demonstranten bei der Kriminalpolizei inhaftiert worden. Dort sei ihm zwar keine körperliche Gewalt widerfahren, er habe jedoch Schreie, Beschimpfungen und Bedrohungen durch Wächter wahrgenommen. Inhaftiert worden sei er in einer Zelle unter der Erdoberfläche, mit einem kleinen Fenster. "In Raqqa ist es im August sehr heiß, mehr als 40 Grad. Die unterirdischen Zellen werden dann zu Öfen."

Die winzigen Zellen seien derart eng belegt gewesen, dass einige Menschen stehen mussten, damit sich andere niederlegen konnten. Die enge Belegung habe bei einigen auch zu Atembeschwerden geführt. Die Toilette habe sich im selben Raum befunden, ohne Abtrennung und ohne Hygieneartikel. Getrunken und gewaschen habe man sich mittels einer bei der Hälfte abgeschnitten Plastikflasche. Inhaftiert gewesen sei er dort zehn Tage lang, einvernommen worden sei er erst nach einem Hungerstreik am siebenten Tag. Zeuge traf Angeklagten in Traiskirchen wieder Dass die Folterungen und Misshandlungen unter der Verantwortung der Angeklagten geschahen, stand für den Zeugen außer Frage: "Der Erstangeklagte war Mitglied der Sicherheitskommission, und die Sicherheitskommission hat Entscheidungen getroffen. Insbesondere, wie man mit Demonstranten umgeht. Die Sicherheitskommission war die höchste Sicherheitsinstanz in der Region." Als "unlogisch und unrealistisch" bezeichnete er die Darstellung des Angeklagten, dass es eine Untersuchungskommission gegeben habe, über die er keine Befehlsgewalt gehabt habe. "Khaled Al H. hätte auch wie andere Offiziere seine Stellung aufgeben und die Stadt verlassen können."