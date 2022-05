Wiener Feuerwehr barg Verlobungsring einer geflüchteten Ukrainerin

Die Höhenretter "verlegten eine Routineübung in der Zentralfeuerwache kurzfristig an einen anderen Ort in der Wiener Innenstadt und bereiten der vor dem Krieg nach Wien geflüchteten Mutter und ihrem Sohn eine Riesenfreude", berichtete Brandkommissär Jürgen Figerl am Donnerstag. "Für die Frau besitzt der Verlobungsring ganz besondere Bedeutung, denn ihr Verlobter befindet sich noch in der Ukraine." Für das verzweifelte Hilfeersuchen wurde daher eine Ausnahme gemacht. Unter der Übungsannahme, ein Tier aus dem Schacht zu bergen, wurde ein Höhenretter an einem Seil mit einer Akku-Winde in den engen, zehn Meter tiefen Schacht abgelassen.

