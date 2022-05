Verkehrskontrolle: 34 Anzeigen für nur einen Lenker in Wien-Simmering

Insgesamt 102 Anzeigen

Der großangelegte Verkehrsschwerpunkt, der etwa sieben Stunden lang gedauert hat, resultierte mit insgesamt 102 Anzeigen gemäß dem Kraftfahrgesetz. Im Detail: neun Kennzeichenabnahmen aufgrund schwerer Mängel, 21 Organmandate im Verkehrsbereich, drei Anzeigen nach der Güterbeförderung, vier Drogenlenker, ein Alkolenker und zwei Anzeigen wegen der Fahrt ohne gültige Lenkberechtigung. Außerdem wurden offene Strafen in Höhe von 164 Euro eingehoben.

"Dank des koordinierten Einsatzes der eingesetzten Polizisten konnte ein wesentlicher Beitrag zur Verkehrssicherheit in Wien geleistet werden", teilte die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag mit. Die Schwerpunktrolle führte die Polizei in Zusammenarbeit mit der Gruppe Sofortmaßnahmen und den Magistratsabteilungen MA 06, MA 46 und MA 59 der Stadt Wien.

