Ehefrau mit dem Tod bedroht: Mann attackierte auch Wiener Polizisten

Am frühen Mittwochabend alarmierte eine Frau die Polizei, da ihr Ehemann ihr mit einem Messer mit dem Tod gedroht haben soll. Sofort eilte die Polizei mit Spezialkräften der WEGA zur Wohnung in der Schönbrunner Straße in Wien-Meidling.

Faustschläge gegen Polizisten

Den Einsatzkräfte erzählte die Frau, dass die bereits seit April vergangenen Jahres der Gewalt ihres 32-jährigen Mannes ausgesetzt sei. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest, der sich zunehmend aggressiv verhalten haben soll. Im Zuge der Festnahme dürfte der Rumäne zwei Beamten Faustschläge im Gesicht verpasst haben. Außerdem soll er einen weiteren Beamten in den Ringfinger gebissen und so auch verletzt haben.

Der 32-Jährige konnte sich auch im Arrestbereich nicht beruhigen: Er soll wild um sich geschlagen und mehrfach die Beamten angespuckt haben. Die Einsatzkräfte konnten das Tatmesser nicht auffinden.

