Das Areal des Eislaufvereins wird umgestaltet

Zwölf Häuser – darunter das Ringstraßenhotel de France und das Hotel Kummer in der Mariahilfer Straße – haben einen neuen Besitzer. Eine Gruppe um den Wiener Hofzuckerbäcker und Caterer Gerstner und die ehemaligen conwert-Chefs Günter Kerbler und Johann Kowar haben dem Versicherer UNIQA das Hotelpaket abgekauft – dem Vernehmen nach um einen dreistelligen Millionenbetrag.

Was genau mit den zwölf Häusern mit insgesamt 1300 Zimmern in Wien, Baden, Brünn und Prag passiert, ist noch offen. Fix ist, dass das Hotel Kummer aufgestockt wird. Auf der neuen Fläche entstehen Eigentumswohnungen. Auch im de France wird man bald Eigentumswohnungen kaufen können. „Bis zur Hälfte der 11.000 Quadratmeter an nutzbarer Fläche werden zu Wohnungen umgebaut“, kündigt Oliver Braun, Chef und 51-Prozent-Eigentümer der Gerstner Hospitality GmbH, an. In die beiden Häuser fließen bis zu 15 Millionen Euro.

Braun: „Wir nehmen bei den Wiener Hotels zehn bis 15 Prozent der Zimmerkapazitäten raus.“ Über alle erworbenen Hotels hinweg wird die Quote bei 15 bis 20 Prozent liegen. Neben Eigentumswohnungen entstehen auch servicierte Apartments.