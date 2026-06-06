Wiener Drogenfahnder schnappten drei Kokainschmuggler

Eineinviertel Jahre sind Wiener Drogenfahnder einem Trio hinterher gewesen, das größere Mengen Kokain nach Wien geschmuggelt haben soll. Ende Mai führte eine von mehreren Observationen zum Erfolg: Die drei Verdächtigen wurden festgenommen, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer am Samstag. Sie wurden direkt bei einem Suchtmitteldeal geschnappt, bei dem ein Kilogramm Kokain gehandelt worden sei.

"Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, führte seit März 2025 intensive Ermittlungen gegen mehrere bereits amtsbekannte Personen wegen des Verdachts des grenzüberschreitenden Suchtmittelhandels", so die Sprecherin. Es seien zahlreiche und zeitintensive Ermittlungsmaßnahmen gesetzt worden, unter anderem Observationen.

Bei einer solchen Überwachung durch Polizisten der "Zentralen Observation" der Direktion Spezialeinheiten (DSE) wechselte kurz vor Mitternacht am 28. Mai in der Rauchfangkehrergasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ein Kilogramm Kokain zu einem Kaufpreis von 28.000 Euro den Besitzer. "Unmittelbar nach der Übergabe nahmen die einschreitenden Beamten einen 31-jährigen türkischen Staatsangehörigen fest", so Steirer. Auch zwei mutmaßliche Mittäter, ein 30-jähriger sowie ein 32-jähriger Mann, beide österreichische Staatsbürger , wurden festgenommen.

Drogen, Geld, Waffe und zwei teure Autos

Es folgten mehrere Hausdurchsuchungen. Dabei stellten die Ermittler insgesamt rund 33 Gramm Kokain, 5,9 Gramm Cannabisharz sowie 5,9 Gramm Cannabiskraut sicher. Weiters gefunden und beschlagnahmt wurden Bargeld in der Höhe von rund 10.000 Euro, eine Faustfeuerwaffe der Kategorie B sowie zwei teure Autos.

Die drei Beschuldigten seien nicht geständig, so die Polizeisprecherin. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert.