Drogenring gesprengt: 12 Kilo Kokain sichergestellt

Das Landeskriminalamt (LKA) Tirol hat vor kurzem nach umfangreichen Ermittlungen eine Bande aus dem Verkehr gezogen, die in hochprofessioneller Manier und in großem Stil die Einfuhr und den Verkauf von zumindest zwölf Kilogramm Kokain und 680 Kilogramm Cannabis organisiert haben soll. Der Kopf der Bande - ein 44-jähriger Iraner, der zuletzt in Wien-Margareten gemeldet war, und vier weitere mutmaßliche Mitglieder seiner kriminellen Vereinigung befinden sich in Haft.

Wien, Innsbruck und Kufstein versorgt

Mit dem Kokain wurden die Bundeshauptstadt, der Raum Innsbruck und vor allem Kufstein "versorgt" - seit Jahren der Ort mit dem höchsten Pro-Kopf-Kokain-Verbrauch in ganz Österreich. Wie aus dem jüngsten, jährlich erstellten europäischen Drogen-Monitoring hervorgeht, wurde im Vorjahr in Kufstein pro Kopf fast doppelt so viel Kokain konsumiert wie in Wien. Das zeigten Rückstände im Abwasser von Kläranlagen, was Rückschlüsse auf den tatsächlichen Konsum in der Bevölkerung zulässt.

Fariborz R. - der mutmaßliche Kopf der Bande - wurde am frühen Morgen des 28. April von Sonderkräften der WEGA in seiner Wiener Wohnung unsanft aus dem Schlaf geholt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck festgenommen. Zeitgleich erfolgten in einer akkordierten Aktion die Festnahmen von drei weiteren Männern in Wien und eines mutmaßlichen Mittäters in Kundl, Tirol. Bei Hausdurchsuchungen wurden ein halbes Kilogramm Cannabis, 85 Gramm Kokain und 80.000 Euro in bar sichergestellt.

Vermeintlich abhörsichere Krypto-Handys "geknackt"

Nach gesicherten APA-Informationen wird der Bande vorgeworfen, ab Mitte Februar 2020 die Einfuhr und den Vertrieb von Suchtgift organisiert zu haben, wobei man sich dabei vermeintlich abhörsicherer Kryptohandys bediente, die allerdings "geknackt" und ausgelesen werden konnten. Das heimische Bundeskriminalamt war mit der "AG Achilles" in diesen federführend vom FBI ausgehenden Schlag gegen die organisierte Kriminalität eingebunden.