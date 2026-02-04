Wien

Polizisten stießen bei Pannenhilfe auf gesuchten Dealer

Polizei
Der Lenker des fahrunfähigen Autos saß unter Drogeneinfluss am Steuer, sein Dealer am Beifahrersitz.
04.02.26, 13:46

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Durch die Hilfsbereitschaft von Wiener Polizisten ist die Ausforschung eines Dealers und seines Kunden gelungen. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau haben Dienstagnachmittag bei einer Autopanne geholfen. 

Weil sich der Beifahrer aber so auffällig benommen hat und Verpackungsmaterial im Pkw versteckt hat, wurde er rasch als Drogendealer identifiziert. Der Fahrer war scheinbar sein Kunde und saß unter Suchtmitteleinfluss hinter dem Steuer, so die Polizei.

Wirre Angaben 

Das Auto stand fahrunfähig auf der Straße. Die Polizisten unterstützten den Lenker und seinen Beifahrer, um das Fahrzeug an den Fahrbahnrand zu bringen. Der Beifahrer, ein 20-jähriger Afghane, machte den Beamten gegenüber wirre Angaben und versuchte, sich währenddessen des Suchtmittels zu entledigen.

Bei Übungsflug mit Polizeidrohne wurde Drogenlager in Wien entdeckt

Daraufhin untersuchten die Beamten den Mann und fanden weitere Drogen und Bargeld in szenetypischer Stückelung. Bei dem 30-jährigen Lenker - er ist Österreicher - wurden ebenso Suchtmittel, vermutlich Kokain, und Drogenutensilien, gefunden. 

Der Mann gab an, das Suchtmittel von seinem Beifahrer kurz zuvor sowie auch schon in der Vergangenheit gekauft zu haben. Er machte einen beeinträchtigten Eindruck, was ein Amtsarzt später auch feststellte. Er erhält eine Anzeige.

Suchtmittelverkauf beim Westbahnhof: Mann hatte Drogen in Mund gelagert

Im Zuge der Einvernahmen erhärtete sich der Verdacht des gewerbsmäßigen Suchtmittelhandels gegen den 20-jährigen Beifahrer. Er wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Er verweigerte die Aussage.

Mehr zum Thema

Brigittenau
Agenturen  | 

Kommentare