Polizisten stießen bei Pannenhilfe auf gesuchten Dealer

Durch die Hilfsbereitschaft von Wiener Polizisten ist die Ausforschung eines Dealers und seines Kunden gelungen. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau haben Dienstagnachmittag bei einer Autopanne geholfen.

Weil sich der Beifahrer aber so auffällig benommen hat und Verpackungsmaterial im Pkw versteckt hat, wurde er rasch als Drogendealer identifiziert. Der Fahrer war scheinbar sein Kunde und saß unter Suchtmitteleinfluss hinter dem Steuer, so die Polizei.

Wirre Angaben

Das Auto stand fahrunfähig auf der Straße. Die Polizisten unterstützten den Lenker und seinen Beifahrer, um das Fahrzeug an den Fahrbahnrand zu bringen. Der Beifahrer, ein 20-jähriger Afghane, machte den Beamten gegenüber wirre Angaben und versuchte, sich währenddessen des Suchtmittels zu entledigen.