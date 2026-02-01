Bei Übungsflug mit Polizeidrohne wurde Drogenlager in Wien entdeckt

Der Übungsflug einer Polizeidrohne hat mutmaßliche Drogendealer und ihre Abnehmer am Freitag in Wien auffliegen lassen. Die beiden Piloten entdeckten zufällig beim Überfliegen des Gebiets Am Rollerdamm nahe der Neuen Donau im Bezirk Floridsdorf zwei Personengruppen, die sich verdächtig verhielten. Die Beamten beobachteten aus der Luft, wie Männer in einem kleinen Waldstück Gegenstände aus dem Boden ausgruben und die Objekte zwischen verschiedenen Menschen getauscht wurden.

Die alarmierten Kollegen der Drohnenpiloten rückten daraufhin samt Diensthunden aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten bemerkten auch, wie eine Person einen Gegenstand zunächst auf den Boden fallen ließ und daraufhin mit einem Auto flüchten wollte. Gelungen ist ihr das nicht. Den Polizisten gelang es, alle Personen vor Ort anzuhalten. Der Mann im Fahrzeug und noch neun weitere Personen mussten sich einer Identitätsfeststellung unterziehen.

Cannabis und Tabletten gefunden

Im betroffenen Waldstück konnte bei den Ermittlungen eine unbestimmte Menge an Suchtmitteln, dabei soll es sich um Cannabis und Tabletten gehandelt haben, gefunden und sichergestellt werden. Im Verlauf der Amtshandlung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeuglenker um einen 42 Jahre alten Käufer handeln soll. Ein anderer 29 Jahre alter Mann aus Afghanistan gestand bei der Befragung, dass er ebenfalls Drogen kaufen wollte. Die beiden Männer wurden angezeigt.