Suchtmittelverkauf beim Westbahnhof: Mann hatte Drogen in Mund gelagert

Im Zuge einer Schwerpunktaktion am Europalplatz im 15. Bezirk erkannten die Beamten der Bereitschaftseinheit Wien wie ein Mann in der Nacht auf Freitag etwas aus seinem Mund in seine Hand spuckte und es dann anschließend an jemand anderen gegen Barzahlung übergab.

Der 27-jährige Verkäufer wurde daraufhin von den Beamten gestellt. Er dürfte weiteres Suchtmittel geschluckt haben und wurde deswegen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verweigerte er allerdings die Untersuchung. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.