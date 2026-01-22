Wien

Polizei verhaftete 45-Jährigen nach Drogendeal

Symbolbild.
Die Beamten stellten Heroin, Kokain, Cannabiskraut und Bargeld sicher.
22.01.26, 11:54

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

In der Leopoldstadt nahmen Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität einen 45-jährigen Mann fest. Er wurde während eines Drogendeals überführt.

Weil er keine Drogen kaufen wollte: Mann bei U-Bahn-Station überfallen

Im Verlauf der weiteren Erhebungen und einer Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten 493,1 Gramm Heroin, 21,6 Gramm Kokain, 14,2 Gramm Cannabiskraut sowie 850 Euro Bargeld. Der Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit wurde festgenommen.

Mehr zum Thema

Blaulicht Leopoldstadt
kurier.at, traut  | 

Kommentare