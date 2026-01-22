Polizei verhaftete 45-Jährigen nach Drogendeal

In der Leopoldstadt nahmen Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität einen 45-jährigen Mann fest. Er wurde während eines Drogendeals überführt.

Im Verlauf der weiteren Erhebungen und einer Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten 493,1 Gramm Heroin, 21,6 Gramm Kokain, 14,2 Gramm Cannabiskraut sowie 850 Euro Bargeld. Der Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit wurde festgenommen.