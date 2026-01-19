Ein Duo sprach den 46-Jährigen zunächst an und bot ihm Suchtmittel zum Kauf an. Als er ablehnte, schlugen sie ihn nieder. Dem 46-Jährigen gelang es noch laut Polizei, in die U6-Stationshalle Gumpendorfer Straße zu flüchten. Dort holten ihn die Angreifer jedoch ein, schlugen ihn erneut zu Boden und raubten seine Brieftasche und sein Handy. Anschließend flüchteten die Täter.

Als der Mann die Polizei alarmierte und gerade mit den Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten über die Geschehnisse sprach, tauchte einer der mutmaßlichen Täter vor einem nahe gelegenen Lokal auf.