Prozess um Fäkalienwerfer: "Ich wollte nur, dass es aufhört"

„Auf so etwas kann man sich einfach nicht mental vorbereiten“, sagt die junge Frau, die am Donnerstag im Wiener Landesgericht im Zeugenstand sitzt. Was war ihr zugestoßen? Die Frau ist am 2. Juli des Vorjahres gerade mit dem E-Scooter im Bereich des Margaretengürtels unterwegs. Auf dem Zebrastreifen kommt ihr ein Mann entgegen, einen Kaffeebecher in der Hand, das Gesicht halb vermummt. Er holt aus und schüttet ihr den Inhalt des Bechers ins Gesicht. Die beißend stinkende Flüssigkeit bedeckt ihre Haare, läuft in ihr Ohr. „Ich habe an mir hinuntergeschaut und fünf bis sechs Spritzenköpfe auf meinem Shirt gesehen.“ Sie ist eines von 14 Opfern, bis auf zwei Männer alles junge Frauen, die ganz ähnliche Ereignisse schildern. Sie alle waren im Vorjahr zwischen April und Juli, im Bereich rund um die U-Bahnstationen Margaretengürtel, Gumpendorfer Straße und Westbahnhof von einem Mann mit Flüssigkeit angeschüttet worden, die sich – in jeweils unterschiedlicher Zusammensetzung – als Gemisch aus Fäkalien, Urin, Sperma, Zigarettenstummeln und benutzen Spritzen herausstellte.

Teilweise geständig Am Donnerstag sitzt der Angeklagte, der sich derzeit in U-Haft befindet, vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm aufgrund seiner „abstoßenden Angriffe“, die einige seiner Opfer schwer traumatisiert hätten, versuchte schwere Körperverletzung, Körperverletzung, Nötigung, gefährliche Drohung und Sachbeschädigung vor. Zudem beantragt sie seine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Vor dem Verhandlungssaal wirft eine Frau dem 30-Jährigen noch eine Kusshand zu, als der Mann mit dem kindlichen Gesicht hineingeführt wird. „Ich bin die Mama“, sagt sie erklärend zu den Justizwachebeamten. Ihr Sohn, der als 13-Jähriger aus Rumänien nach Österreich kam, ist teilweise geständig. „Höchstens viermal“ habe er derartige Attacken begangen. Die übrigen schreibt er einem Nachahmungstäter aus dem Obdachlosenmilieu zu, in dem er sich aufgehalten habe. Fast nur Frauen? – "Zufall" Warum sämtliche Attacken aber mit seiner Festnahme im vergangenen Juli schlagartig aufhörten, kann er auch nicht erklären. Und warum die Angriffe fast ausschließlich junge Frauen getroffen haben? „Reiner Zufall“, beteuert der zweifach einschlägig Vorbestrafte, der erst im Februar aus der Haft entlassen worden war. Er habe sogar auf Männer gewartet, denen sei er einfach nie begegnet. Die Richterin hält ihm den Aktenvermerk aus seiner Polizeieinvernahme entgegen. Demnach sei er früher von Frauen wegen seines kleinen Penis’ oft verspottet worden. Einen Zusammenhang mit der Opferauswahl bestreitet er dennoch. „Es waren alles Zufallsopfer.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl Die Attacken ereigneten sich im Frühjahr und Sommer 2025 im Bereich mehrerer U-Bahnstationen.

Seinen damaligen Zustand beschreibt der Mann so: „Ich bin gefoltert, gequält, ausgelacht worden, bis ich den Verstand verloren habe. Ich wollte nur, dass es aufhört. Ich habe das nie aus Spaß gemacht. Ich war wirklich extrem gestört und habe Hilfe gebraucht.“ Wer ihn gequält hat, kann er nicht sagen: „Ich kenne sie nicht, aber sie kennen mich.“ Nach den Attacken hätten die Unbekannten ihn immer für einige Tage „in Ruhe gelassen“, es sei ihm vorübergehend besser gegangen. Gefährliche Persönlichkeit Dies sei eine Ausprägung seiner strukturschwachen Persönlichkeitsstörung, erklärt die Psychiaterin Sigrun Roßmanith in ihrem Gutachten. „Er hat das so interpretiert, weil er sich nach dieser Kanalisation von Aggression und Frustration leichter gefühlt hat“, sagt sie. Dass er einen hohen Leidensdruck hatte, gesteht ihm Roßmanith zu, auch wenn das nichts entschuldige und bloß als Erklärung diene. Der 30-Jährige sei unter schwierigen Bedingungen in Rumänien aufgewachsen und dort massiver Gewalt durch seinen Vater ausgesetzt gewesen. Später in Wien sei er schnell in ein instabiles Leben geprägt von Suchtproblemen, Arbeits- und Obdachlosigkeit abgeglitten. Aus seinen Handlungen lasse sich jedoch nicht ableiten, dass er bewusstseinsgestört war; er war zurechnungsfähig. „Er wusste, dass seine Taten falsch waren und er hätte anders handeln können“, sagt die Expertin. Der Angeklagte weise eine kombinierte Persönlichkeitsstörung auf, die ihn gefährlich und neuerliche Straftaten mit schweren Folgen wahrscheinlich mache. Roßmanith empfiehlt daher die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.