Polizei deckt Drogendeal in Floridsdorf auf

Am Mittwochnachmittag fand in Floridsdorf eine Schwerpunktaktion statt. Polizisten beobachteten mehrere Fälle von mutmaßlichem Suchtmittelhandel . Die Beamten durchsuchten daraufhin mehrere verdächtige Personen und eine Bunkerwohnung.

11.600 Euro Bargeld und 400 Gramm Kokain

Im Zuge der Ermittlungen nahmen sie drei mutmaßliche Käufer im Alter von 37, 38 und 54 Jahren fest. Sie verhafteten auch einen 17-Jährigen, der laut Polizei der Verkäufer sein soll. Alle vier Männer sind serbische Staatsbürger. Während der Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei etwa 11.600 Euro Bargeld und 400 Gramm Kokain fest.