Drogenhandel in Wien-Margarten: 42-Jährige festgenommen

Beamte des Landeskriminalamtes Wien haben am Mittwoch eine 42-jährige Österreicherin festgenommen. Die Frau steht im Verdacht, im Bereich der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße in Wien-Margarten mit Suchtmitteln gehandelt zu haben.

Drogen sichergestellt

Bei der Personendurchsuchung der mutmaßlichen Drogenhändlerin stellten die Ermittler mehrere Drogenersatzstoffe in Tablettenform sowie 2,9 Gramm Ketamin und 2,6 Gramm Kokain sicher. Der Tatverdächtigen wird vorgeworfen, Tabletten mit den Drogenersatzstoffen zum Verkauf angeboten zu haben.

Geständnis und Haft

Die Beschuldigte soll laut Polizeiangaben geständig sein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die 42-Jährige in eine Justizanstalt überstellt. Die Ermittlungen zu möglichen Hintermännern und weiteren Tatbeteiligten dauern an.