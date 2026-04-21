Internationaler Drogenschmuggel: 4 Festnahmen in Österreich

Eine international agierende Tätergruppe soll über Jahre hinweg Drogen größtenteils von den Niederlanden nach Österreich geschmuggelt und dann via Paketsendungen weltweit versandt haben. Vier Beschuldigte im Alter von 26 bis 38 Jahren sind in Österreich festgenommen worden, hieß es am Dienstag bei einer Polizei-Pressekonferenz. Auch in weiteren Ländern klickten die Handschellen. Insgesamt wurden Suchtmittel mit sechs Millionen Euro Straßenverkaufswert sichergestellt.

Der Drogenring soll von 2. Dezember 2022 bis 22. September 2025 agiert haben. Nachgewiesen wurden 41 Paketsendungen mit großen Mengen an verschiedensten Suchtmitteln und Substanzen, die vorwiegend in Österreich aufgegeben und an Empfänger weltweit verschickt wurden. Erhebungen des Landeskriminalamts Niederösterreich, Ermittlungsbereich Suchtmittelkriminalität, und von Beamten des Bundeskriminalamts starteten im Jänner 2023.

Straßenverkaufswert sechs Millionen Euro

In Österreich wurden rund 65 Kilogramm Ketamin, sechs Kilo Kokain, fast 14 Kilo MDMA sowie 712 Gramm 2C-B sichergestellt. Weltweit waren es 95,3 Kilo Ketamin, 9,2 Kilo Kokain, 16,4 Kilogramm MDMA und eineinhalb Kilogramm 2C-B. Die sichergestellten Suchtmittel belaufen sich auf einen durchschnittlichen Straßenverkaufswert in der Höhe von rund sechs Millionen Euro.

Wegen des hohen Reinheitsgehaltes der Drogen sei davon auszugehen, dass diese vor dem Weiterverkauf gestreckt worden wären. Der Verkaufserlös hätte so noch um ein Vielfaches erhöht werden können, wurde seitens der Polizei betont.