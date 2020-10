Wiener Designer veredelt seine Mode mit Planetenstaub

Batista Gerard Rubens Textilien sind himmlisch. Im wahrsten Sinne. Denn die Shirts, Hoodies und Tank Tops des in Favoriten aufgewachsenen Neo-Designers sind mit Planetenstaub veredelt. Wer also schon immer einmal ein Stück vom Mars in Händen halten wollte, hat in Kürze Gelegenheit dazu. Vorausgesetzt, das Haushaltsbudget erlaubt es.

Günstig sind die limitierten Stücke aus der „Planet Dust“-Kollektion nämlich nicht. Was nicht überrascht, wenn man den Transportweg bedenkt, die Exklusivität und die abenteuerliche Beschaffung.

Limitierte Kollektion

Ein Leiberl, auf dessen Rückseite „normaler“ Meteoritenstaub in einem kleinen Dreieck zwischen den Schulterblättern eingearbeitet wurde, ist mit 280 Euro noch vergleichsweise günstig. Weil das Material häufiger vorkommt als etwa Mondpartikel. Shirts, die diese tragen, kosten schon 580 Euro. Der Star der Kollektion ist aber der Rote Planet. Für ein T-Shirt mit der Rückenaufschrift „Honored with real Mars Dust“ (Mit echtem Marsstaub geehrt) und entsprechender Veredelung legt man 880 Euro hin.

Von Mars und Mond gibt’s jeweils nur 420 Stück, die händisch durchnummeriert sind. Meteoriten-Shirts hat Rubens Label „Brother Bob Productions“ etwa zehnmal so viele auf Lager.