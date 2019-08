Wiener Derby: Neue Route für Rapid-Fanmarsch fixiert

Am Sonntag steigt das 329. Wiener Derby. Und um Ausschreitungen wie beim letzten Termin im Dezember in Favoriten zu verhindern, hat die Polizei eine andere Route für den Fanmarsch der Rapidler vorgesehen. Diesmal soll bei der Troststraße gestartet und die Fans sollen schließlich über eine Fußgängerbrücke zum Stadion geführt werden. Dort wird es eine Art Blockabfertigung geben – die Polizei will Gruppen von 20 bis 30 Personen in Richtung Austria-Stadion durchwinken.