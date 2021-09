Wiener Clubs vergeben Gästelistenplätze an frisch Geimpfte

Die Plätze werden nach dem "first come, first serve"-Prinzip vergeben; welche Clubs noch zur Verfügung stehen, erfährt man nach der Anmeldung für die Aktion. Vor Ort muss dann nur noch der Impfnachweis präsentiert werden.

Die teilnehmenden Clubs sind: B72, Black Market, Celeste, Chelsea, Club Village, Fanialive, Flex, Fluc und Fluc Wanne, Grelle Forelle, Inc., Kramladen, O – der Klub, Ponyhof, Praterdome Wien, Pratersauna, Praterstrasse, rrr, SASS Music Club, U4 Vienna, USUS am Wasser, theLOFT, VIEiPEE, Viper Room Vienna, Volksgarten und Das Werk.