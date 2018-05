Wiener Bürgermeister: Vom Medienkaiser zum Kümmerer

Hatte Zilk die Stadt geöffnet, professionalisierte Häupl diese zu Beginn seiner Amtszeit. Am Anfang vielleicht sogar zu forsch. Nachdem er seine erste Wahl 1996 verloren und die FPÖ stark zugelegt hatte, fand er einen Gegner, der ihn seine gesamte Amtszeit nicht mehr los lies. Die Blauen dienten Häupl in jedem Wahlkampf als Mobilisator der eigenen Genossen.

Im Hintergrund jedoch wurde der Magistrat modernisiert. Heute gibt es keine europäische Hauptstadt, in der die Versorgung mit Wasser und Strom, die Müllbeseitigung und Kanal so reibungslos funktionieren wie in Wien. Auch die Öffis sind europäische Spitze.

Häupl begriff die EU-Erweiterung als Chance: „Was macht ein Dummer mit sein’ Glück“, zitiert er Kreisky bis heute. Er versuchte Wien als Drehscheibe in die Ostländer zu etablieren. „Ohne Häupl hätte der wirtschaftliche Boom um die Jahrhundertwende so nicht stattgefunden“, sagt ein Wegbegleiter heute. Auch versuchte der Naturwissenschaftler Häupl, Wien als Wissenschaftsstandort zu etablieren, etwa mit dem Bio-Cluster in der Landstraße. Allerdings hätte da noch mehr gehen können. Von Zilk schaute er sich den Umgang mit den Medien ab, auch die Volksnähe und die flotten Sprüche kopierte Häupl.

Allerdings verabsäumte er, bei in der Integration genau hinzusehen: „Man hat den Zuwanderern nie genau gesagt, was sie zu tun haben“, sagt ein hoher Roter heute. Das resultierte in Skandalen bei den Kindergärten und in Moscheen. Auch beim Krankenanstaltenverbund überließ Häupl zu lange das Ruder seinen Stadträtinnen.

„Häupl hatte ein Problem damit, Veränderungen anzugehen, hatte ein starkes Harmoniebedürfnis und hat konfliktträchtige Themen gerne delegiert“, sagt ein Genosse. „Dadurch blieb vieles in der Warteschleife. Ludwig ist hingegen jemand, der anpackt, und wird diese Probleme zügig angehen“, hofft er. Eine erste Initiativen des neuen Parteichefs stimmt ihn zuversichtlich: Ein Alkoholverbot am Bahnhof Praterstern war für die in der Ära Häupl noch dominierenden linken Kräfte in der SPÖ (z. B. Sozialstadträtin Sandra Frauenberger) tabu, unter Ludwig wurde es Realität. Seine Botschaft hinter dieser Maßnahme, der ähnliche folgen könnten: „Ich bin für die Bevölkerung da. Ich kümmere mich um die Dinge, die am meisten Ärger bereiten.“