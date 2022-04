Wiener bot Luxushandtaschen an und verschickte Fälschungen: Festnahme

Der Wiener Polizei ist ein Betrüger ins Netz gegangen. Der 34-Jährige soll über Verkaufsplattformen Luxushandtaschen der Marke Louis Vuitton angeboten haben. Nach einer Anzahlung von mehreren hundert Euro verschickte er an die Käuferinnen allerdings Fälschungen. Mehr als fünf Opfer erstatteten Anzeige.

Der Schaden soll laut Polizei mehrere tausend Euro hoch sein. Der Wiener wurde am Freitagabend in einer Wohnung in Liesing festgenommen. Er schweigt zu den Vorwürfen.