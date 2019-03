Wiener Bogi Park sperrt zu - Ersatz geplant

Bogi Park-Chef Trettler war wichtig, einmal mehr zu betonten, dass der Bogi Park "aus freien Stücken" schließt. Grund dafür ist das sich verändernde Klima. Bei warmem, schönem Wetter würde die Kundschaft ausbleiben. "In den letzten zehn, zwölf Jahren ist es sich immer ausgegangen. Im Winter hatten wir so viel Geschäft, sodass wir die Sommermonate Juni, Juli und August durchtauchen konnten", so Trettler. Mittlerweile sei es aber an sechs bis sieben Monaten im Jahr warm und schön. "Da wird es wirtschaftlich wirklich schwer."

Die Schließung des Bogi Park läuft hinter den Kulissen bereits: Die Versteigerung der Einrichtung ist weitgehend abgeschlossen. Viel des Mobiliars oder auch die beliebten Rutschmotorräder "Bogi-Bikes" sind verkauft worden. Jetzt kümmere man sich um die großen Geräte wie das Klettergerüst oder das Trampolin, berichtete Trettler. Dafür gebe es Interessenten aus dem In- und Ausland. Dabei handle es sich um Hoteliers genauso wie um Unternehmer, die einen Indoor-Spielplatz eröffnen wollen.

Am letzten Bogi Park-Tag, am Sonntag, wird der Betrieb wie gewohnt laufen, kündigte Trettler an. Auch Geburtstagspartys werden noch gefeiert. Erst gegen Abend hin soll der Abschied noch einmal so richtig gefeiert werden - mit einer großen Tanzparty.