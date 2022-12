Wiener Bezirksämter öffnen ab 2023 wieder ohne Termin

Bei den Wiener Bezirksämter ist ab dem neuen Jahr der Kundenverkehr vormittags wieder ohne Terminvergabe möglich. Ab 2. Jänner werden die Amtswege von Montag bis Freitag im Zeitraum zwischen 8 und 11.30 Uhr wieder ohne Terminvergabe möglich sein. Wer seinen Pass erneuern will, eine Meldebestätigung benötigt oder ein sonstiges Service der Bezirksämter in Anspruch nehmen möchte, kann dies im neuen Jahr zu diesen Zeiten auch wieder ohne vorherige Terminvereinbarung machen.

Covid-Pandemie

Mit Ausbruch der Covid-Pandemie hatten die Wiener Bezirksämter vor rund zweieinhalb Jahren auf Online-Erledigungen bzw. persönliche Vorsprachen nur mit voriger Terminvereinbarung umgestellt. So war auch die Abwicklung der Meldevorgänge per E-Mail aufgrund der Pandemie ohne persönliches Erscheinen vorübergehend gestattet. Nur in dringenden, unaufschiebbaren Fällen wurden Extra-Termine eingeschoben.

Nun kehrt man wieder zur ursprünglichen Regelung zurück. Für die Pflicht, sich an einer neuen Wohnadresse anzumelden, ist dann wieder eine persönliche Antragsstellung nötig. Auch für Reisepasserneuerung ist ein persönliches Erscheinen erforderlich. Für Parkpickerlanträge empfiehlt die Stadt Wien hingegen generell eine Online-Beantragung.

Terminvergabe weiterhin möglich

Die Möglichkeit einen konkreten Termin zu reservieren bleibt trotz der vormittäglichen Öffnung ohne Terminvergabe weiter bestehen. Dies ist Montag bis Freitag zu den Öffnungszeiten der Bezirksämter von 12 bis 15 Uhr möglich - am Donnerstag gibt es in gewohnter Weise verlängerte Öffnungszeiten bis 17.30 Uhr (letzter buchbarer Termin um 17 Uhr). Die Stadt Wien empfiehlt aber, bei Erkrankungs- bzw. Erkältungssymptomen eine FFP2-Maske zu tragen oder im Zweifelsfall die Wartebereich zu meiden.