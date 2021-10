Wiener Beamte retten bewusstlosen Mann mittels Defibrillator

In der Nacht auf den 12. August haben zwei Beamte der Polizeiinspektion Brunnengasse gemeinsam mit Rettungsteams der Berufsrettung ein Leben gerettet.

Gegen 0.15 Uhr nahmen zwei Polizisten einen bewusstlosen Mann am Gehsteig in der Ottakringer Herbststraße wahr. Sie eilten zu dem 46-jährigen Österreicher und begannen mit Reanimationsmaßnahmen und forderten einen Defibrillator an, der kurze Zeit später von einer Polizeistreife zum Unfallort gebracht wurde.