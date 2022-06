Wiener Bäder senken Temperatur ab, um Energie zu sparen

Als Reaktion auf die massiv gestiegenen Energiepreise senken die Wiener Bäder für die laufende Sommersaison die Temperatur in den Becken um zwei Grad ab.

"Wir schalten bei 24 Grad Wassertemperatur im Freibad die Wasserheizung aus", bestätigte Bäder-Sprecher Martin Kotinsky gegenüber oe24.at. Bisher wurden die Becken auf 26 Grad aufgeheizt.

Eine weitere Absenkung steht nicht im Raum, weil es den Badegästen sonst zu kalt werde, so Kotinsky.

Wie viel Strom und damit Kosten sich die Wiener Bäder durch die Maßnahme ersparen, konnte der Sprecher nicht beziffern. Die gestiegenen Energiepreise verursachen jedoch "Mehrkosten von einigen Millionen Euro".

ÖVP kritisiert soziale Kälte

"Die soziale Kälte der Wiener Stadtregierung setzt sich offensichtlich in unserer Stadt weiter fort", kritisierte die Wiener ÖVP in einer Aussendung umgehend. Neben der Erhöhung der Bädertarife sei dies die nächste Maßnahme, die sich gegen die Badegäste in Wien richte.

"Eine Erhöhung der Bädertarife in diesen Zeiten ist schlichtweg unverantwortlich und zeigt, dass man seitens der Stadtregierung die Lebensrealität der Wienerinnen und Wiener aus den Augen verloren hat“, wird Bädersprecherin Julia Klika zitiert.