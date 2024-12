Wiener Bäder: Preise werden im kommenden Jahr nicht erhöht

Das Leben in der Bundeshauptstadt wird im kommenden Jahr in manchen Bereichen teilweise empfindlich teurer : Außer den Strom- und Gaskosten steigen bekanntlich auch die kommunalen Gebühren für Müll, Kanal, Wasser und den Parkscheinen .

„Es gibt in den städtischen Bädern 2025 keine Preissteigerung“, bestätigte MA-44-Sprecher Martin Kotinsky am Montag auf KURIER-Anfrage. Es war allerdings eine haarscharfe Angelegenheit: Denn die Drei-Prozent-Marke laut Verbraucherpreisindex, ab dem die Bädertarife angehoben werden müssten, wurde bloß um 0,01 Prozentpunkte unterschritten – die Steigerung betrug also 2,99 Prozent.

Steigerung um 30 Prozent

Womit dann wohl erst 2026 die nächste Erhöhung fällig wird – jedenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mit der teils galoppierenden Inflation in den Post-Corona-Jahren sind zuletzt auch die Bäder-Eintrittspreise massiv nach oben geschnellt: Kostete der Eintritt für einen Erwachsenen in den Jahren 2020/’21 noch 5,90 Euro, so sind es aktuell schon 7,60 Euro – ein Plus also von fast 30 Prozent.