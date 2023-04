Aber auch in punkto Nachhaligkeit wolle man weiterarbeiten, betont Teubenbacher. Derzeit nutze man 17.000 Quadratmeter an Gesamtsolarfläche in ganz Wien, davon über 2.100 Quadratmeter für Photovoltaikanlagen. "Auch in Zukunft wird alles, was verfügbar ist, für Solarpaneele genutzt." Aktuell seien weitere Anlagen an drei Standorten im Umfang von 2.000 Quadratmetern sowie Wärmepumpen geplant, heißt es.

Das Ende der Sommersaison sei für 17. September geplant.