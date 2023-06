Wiener Ärztekammer: Zwölf Mandatare verlassen Steinhart-Fraktion

Mitten in den Vorbereitungen für die Streiks an den Wiener Gemeindespitälern wird die Wiener Ärztekammer von internen Querelen eingeholt. Bei der Vollversammlung am Dienstag gaben zwölf der 26 Mandatare der ÖVP-nahen Fraktion rund um Kammer-Präsident Johannes Steinhart (derzeit im Krankenstand) ihren Austritt bekannt. Sie bilden künftig eine eigene Fraktion.

Unter den Abtrünnigen befinden sich allen voran Erik Randall Huber, Kammer-Vizepräsident und Obmann der Kurie der niedergelassenen Ärzte, und Frédéric Tömböl, Finanzreferent der Kammer. Er wird die neue Fraktion auch leiten.

Mit 26 von 90 Mandaten war die Vereinigung bisher die stärkste Fraktion, künftig hat sie nur mehr 14.

Monatelange Grabenkämpfe

Hintergrund der Abspaltung sind die seit Monaten in der Vereinigung tobenden Grabenkämpfe im Zusammenhang mit der Causa Equip4Orid. Wie berichtet, war es in der kammereigenen Handelsfirma, die unter der Ägide des damaligen Kurienobmanns Steinhart gegründet worden war, zu massiven Ungereimtheiten gekommen. Es geht unter anderem um fragwürdige Prämienzahlungen und Kreditgeschäfte.

Die Wiener Kammer hat zwei Mitarbeiter entlassen, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen drei Personen.

Aufgedeckt wurde die Causa von Huber, der nach der Kammerwahl 2022 Steinhart als Kurienobmann nachgefolgt war. Im Zuge dessen warf er Steinhart vor, zu wenig für die Aufklärung der Causa beizutragen. Über Hubers Rolle entbrannte daraufhin kammer- vor allem aber fraktionsintern ein heftiger Streit. Während er vor allem von jüngeren Mitgliedern der Vereinigung in seiner Aufdeckungsarbeit unterstützt wurde, wurde er von Steinhart-Vertrauten als Nestbeschmutzer betrachtet. Sie brachten im März sogar einen Misstrauensantrag gegen Huber ein.

"Massiver Vertrauensverlust"

Die Abspaltung ist nun der vorläufige Endpunkt dieses Konflikts. Von einer „unzumutbaren Belastung“, „mögliche Beeinträchtigung der beruflichen Existenz“ sowie „massiven Vertrauensverlust gegenüber der Vereinsführung“ ist in den Austrittschreiben die Rede, die dem KURIER vorliegen.