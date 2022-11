Wiener Adventmärkte: Polizei kündigt Schwerpunktkontrollen an

Die Kontrollen finden so gut wie auf allen größeren Adventmärkten statt. Die Schwerpunktkontrollen richten sich gegen Personen, die aggressiv oder aufdringlich Betteln. Ebenso wird Augenmerk auf gewerbsmäßiges Betteln gelegt.

„Für die Sicherheit auf den Adventmärkten sorgt die Wiener Polizei, und die Stadt Wien unterstützt in allen Bereichen, in denen es ihr möglich ist“, so Walter Hillerer, Leiter des Einsatzteam Stadt Wien. Im Rahmen des Schwerpunktes sind die Kontrollorgane in zivil unterwegs und starten in dieser Woche.