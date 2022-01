Am späten Montagabend brach in einem zweistöckigen Wohngebäude in der Ottakringer Maternagasse ein Zimmerbrand aus. Der Wohnungsinhaber konnte sich ins Freie retten, ließ jedoch die Türe zur Brandwohnung offen, was im Stiegenhaus für eine enorme Rauchentwicklung sorgte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits einige Fenster der Brandwohnung durch die Hitze zerbrochen. Dadurch schlugen die Flammen nach außen und drohten die darüberliegende Wohnung in Brand zu setzen. Das konnten die Einsatzkräfte verhindern.

Mit einem Hochleistungslüfter wurde der Rauch aus dem Stiegenhaus gedrückt und damit die anderen Wohnungen kontrolliert.

Brandursache unklar

Eine Person wurde von den Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht. Der Wohnungsinhaber wurde der Berufsrettung übergeben, er wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Warum es zu dem Zimmerbrand kam, ist noch unklar. Das Landeskriminalamt hat die Untersuchungen übernommen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: