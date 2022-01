Weil einer 38-Jährigen der Zutritt in eine betreute Unterkunft in Favoriten verwehrt worden sein soll, dürfte sich die Frau am Sonntag äußerst aggressiv verhalten und die Mitarbeiterinnen der Unterkunft mit einem Messer bedroht haben.

Die Beamten nahmen die slowakische Staatsangehörige fest und stellten das Messer sicher. Die Tatverdächtige dürfte sich außerdem unrechtmäßig in Österreich aufgehalten haben. Gegen sie bestand ein aufrechtes Aufenthaltsverbot. Aus diesem Grund wurden fremdenpolizeiliche Maßnahmen eingeleitet.

