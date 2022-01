Wien-Mariahilf: Berauscht Pyrotechnik im Dachgeschoss angezündet

In der Nacht auf den Sonntag wurde die Polizei aufgrund einer starken Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines Mehrparteienhauses in der Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf alarmiert.

Vor Ort nahmen die Beamten pyrotechnischen Rauch im Gebäude wahr und konnten den Ursprung bis zu einer Wohnung zurückverfolgen. Dort befanden sich eine 26-Jährige und ein 31-Jähriger. Bei den beiden Österreichern wurden Rauchgranaten und Leuchtfackeln sichergestellt. Des Weiteren konnte Marihuana und Kokain gefunden werden.

Alkohol- und Drogeneinfluss

Die beiden Beschuldigten waren offensichtlich durch Drogen und Alkohol berauscht und gaben sich gegenseitig die Schuld für die Entzündung der Pyrotechnik. Da sich der 31-Jährige äußerst aggressiv gegenüber den Polizisten verhielt und sie beschimpft haben dürfte, wurde der Mann vorläufig festgenommen.

Zusätzlich wurden die beiden wegen des Verdachts der Verstöße gegen das Suchmittelgesetz und Pyrotechnikgesetz angezeigt.

