Wien als tierischer Tummelplatz: Die beliebtesten Wege der Wildtiere

Der interaktive Stadtplan ist bereits voller kleiner Icons, die anzeigen, wo welches Tier unterwegs war. Ein Klick auf das Icon liefert die Details: "Fuchs saß eine Stunde am Grundstück unter unserer Terrasse und sah uns an", schrieb etwa jemand über einen Rotfuchs, der im Mai 2023 in Wien-Liesing gesichtet wurde. Doch nicht nur an den Stadträndern, auch im Zentrum sind Wildtiere unterwegs: "Ich treffe den Schwedenplatz-Biber fast jedes Mal, wenn ich in der Früh laufen gehe. Habe mehrere Fotos", schrieb ein User im Mai 2023.

Wiener Hamster

Wien ist also ein tierischer Tummelplatz. „Doch gerade über die bei uns häufigen Arten wissen wir oft noch erstaunlich wenig“, erklärt Zoologe Richard Zink. Gemeinsam mit Wildtier-Ökologin Fabienne Selinger ist er für das Projekt „Stadtwildtiere“ in Wien zuständig. Beobachtungen, die gemeldet werden, seien daher auch für die Wissenschaft von Nutzen, so Zink: Sie zeigen etwa, wo welche Tierarten in der Stadt gut überleben können. In der Fachsprache nennt man den Beitrag von Laien zur Forschung „Citizen Science“.

So ist Wien etwa das Zuhause von Tieren, die anderswo ausgestorben sind: etwa der Feldhamster. Ihn kann man zum Beispiel auf dem Meidlinger Friedhof beobachten. „Interessierte reisen sogar aus Deutschland oder der Schweiz an, um Feldhamster zu fotografieren“, erklärt Zink. Mit etwas Glück kann man in Wien gar einen Dachs antreffen: "Wunderbar, ein Dachs wohnt hier, sehr scheu und nachtaktiv", schrieb ein User etwa im April 2022 über eine Sichtung beim Friedhof in Wien-Atzgersdorf.