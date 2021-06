Wien-Wieden: Räuber wollte Geld, nahm aber auch Wein

Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten mussten am Montag kurz nach Mitternacht ausrücken, weil ein 44-Jähriger einen 33-jährigen Mann am St.-Elisabeth-Platz in Wien-Wieden beraubt haben soll.

Laut ersten Erhebungen hat der Verdächtige zuerst Geld gefordert. Da der Jüngere kein Geld hatte, soll der Ältere ihn zu Boden gestoßen und gewürgt haben. Anschließend dürfte der Tatverdächtige dem Opfer eine Weinflasche weggenommen haben und geflüchtet sein.

Die alarmierten Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter in der Nähe des Tatortes vorläufig festnehmen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Festnahme: