Gruppe soll grundlos beschimpft und mit Messer bedroht worden sein

Drei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren wurden laut eigenen Angaben am Sonntagabend in der Sechshauser Straße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus grundlos von einem 37- jährigen Türken beschimpft. Der 37-Jährige dürfte in Folge immer aggressiver geworden sein, weshalb ihn einer der Männer getreten haben soll. Der türkische Staatsbürger wurde dadurch verletzt.

Der 37-Jährige soll die Gruppe dann trotzdem noch mit einem Küchenmesser bedroht haben, bevor er anschließend flüchtete. Die in der Zwischenzeit alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen im Zuge einer Fahndung anhalten und vorläufig festnehmen.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: