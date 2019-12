Wie Sie den gesperrten U1-Abschnitt am schnellsten umfahren

Grundsätzlich wird empfohlen, großräumig auszuweichen. Am Hauptbahnhof und Praterstern können Fahrgäste in die S-Bahn sowie in die U2 ( Praterstern), U4 ( Schwedenplatz) und weiter in die U3 umsteigen.

Damit die Strecke Hauptbahnhof und Schwedenplatz verbunden wird, fährt die Linie D seit Betriebsbeginn am Dienstag gemeinsam mit der Linie 2 über den Franz-Josefs-Kai und weiter nach Nußdorf. Zusätzlich wird der 13A zwischen den Haltestellen Neubaugasse und Hauptbahnhof mit zusätzlichen Bussen verstärkt.

Die U1-Station Taubstummengasse erreichen Fahrgäste über die Haltestelle Mayerhofgasse mit den Linien 1, 62 und der Badner Bahn.