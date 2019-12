Kabelbrand legt U1 wohl bis Ende der Woche lahm

Bei der U1 dürfte es in den nächsten Tagen zu Einschränkungen im Betrieb kommen. Die U-Bahn-Linie ist am Montag den Tag hindurch wegen eines Brandes stellenweise gesperrt gewesen.

Ein Funkenflug während Schleifarbeiten in der Station Karlsplatz führte am Morgen zu einem Brand im Gleisbereich. Dabei wurden wichtige und für den Betrieb notwendige Kabel beschädigt.

"Die Kabel müssen nun die nächsten Tage über ausgetauscht werden. Währenddessen kann die U1 zwischen Hauptbahnhof und Schwedenplatz nicht fahren. Sie fährt seit Betriebsbeginn am Montag nur zwischen Leopoldau und Schwedenplatz sowie Oberlaa und Hauptbahnhof", teilten die Wiener Linien in einer Aussendung mit.

Ausweichroute

Die Verkehrsbetriebe empfehlen großräumig auszuweichen. Am Hauptbahnhof und Praterstern können Fahrgäste in die S-Bahn sowie in die U2 (Praterstern), U4 ( Schwedenplatz) und weiter in die U3 umsteigen.