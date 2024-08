Wien weitet das Rechtsabbiegen bei Rot für Radfahrer aus

Rechtsabbiegen bei Rotlicht darf man allerdings nur, wenn die Ampel mittels entsprechendem Hinweis-Schild gekennzeichnet ist. Jedenfalls muss man seinen Drahtesel anhalten und sich versichern, dass man weder andere noch sich selbst in Gefahr bringt.

Die ersten zehn Ampeln wurden unmittelbar nach Inkrafttreten der neuen Straßenverkehrsordnung im Herbst 2022 in der Bundeshauptstadt eingerichtet. "Die entsprechenden Kreuzungen wurden im Vorfeld von der Stadt Wien eingehend geprüft. Ausgewählt wurden dabei besonders Stellen, an denen vor und nach dem Abbiegen Radverkehrsanlagen vorhanden sind – Radfahrende also etwa von einem Radweg in einen anderen abbiegen. Damit entstehen keine Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmer", heißt es bei der Stadt.