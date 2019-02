Tödlicher Unfall zeigt Probleme für Rechtsabbiegen bei Rot auf

Egal, wer nun Grünlicht oder Rotlicht hat, solche oder ähnliche Unfälle könnte es künftig häufiger geben. Lkw dürfen dann bei Rot rechts abbiegen und viele Fußgänger gehen trotz Verbots auch mal über die Straße, das wird zu brenzligen Situationen führen. Auch nebenherrollende Radfahrer könnten unter die Räder kommen. Untersuchungen in Deutschland ergaben, dass sich die Unfallzahlen an Kreuzungen durch diese Maßnahme verdoppeln.

Selbst ÖAMTC und ARBÖ, die man wohl nicht als Autofahrergegner sehen kann, sind skeptisch bis ablehnend für eine generelle Freigabe von Rechtsabbiegen bei Rot. Die beiden Autofahrerclubs haben Experten und wenn man auf diese gehört hätte, hätte man sich so manchen Unsinn im Verkehrsbereich (wie etwa die Rettungsgasse) erspart. Das Pilotprojekt in Linz wurde von ÖVP, FPÖ, Neos dennoch und just an jenem Tag des tödlichen Unfalls beschlossen.

Problemfall "Toter Winkel":