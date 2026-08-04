Flucht ins Waldviertel: Woanders ist es (n)immer schöner

Es heißt, wir wollen immer das, was wir nicht haben.

Dies zeigt sich insbesondere bei der Urlaubsplanung. So zog es uns früher in spanische Dörfer, zu den Faultieren im Amazonas oder an den Sandstrand irgendeiner kleinen Insel – Hauptsache Wärme und Sonne.

Doch andere Zeiten, andere Träume: Lebensgefährte W., der während des Morgenkaffees gerne den Teletext studiert, blieb dort zuletzt stets auf einer speziellen Seite hängen – auf jener mit den Temperaturen der Bezirkshauptstädte. „Nur 12,5 Grad am Vormittag“, las er begeistert vor.

In Zeiten, in denen in Wien an die 40 Grad herrschen, klang das wie eine Verheißung. Oder, vielleicht etwas treffsicherer formuliert: nach richtiger Erholung. So ging es diesmal eben nach Zwettl.