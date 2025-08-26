Nach so vielen Jahren darf man ehrlich sagen: Du nervst!
Liebe Freundin!
Wir kennen einander nun schon ein Leben lang, Du bist nur ein paar Jahre älter. Weißt Du noch, das Wien der 1980er- und 1990er-Jahre? Du warst damals schon jeden Tag in der Stadt unterwegs, ich noch eher sporadisch. Aber es waren diese Jahre, in denen wir beide gewachsen sind – größer, besser, schneller wurden.
Ab 2002 waren wir viele Jahre Nachbarinnen. Weißt Du noch, die kleine Studentenwohnung mit der Dusche in der Küche? Nur ein paar Minuten Fußweg, dann war ich bei Dir.
Gemeinsam sind wir morgens zur Uni gefahren. Ja, Du hast mich oft ein wenig warten lassen, acht oder zehn Minuten, und das in meiner Erinnerung fast täglich. Aber gut, vielleicht war es bloß eine praktische Ausrede, ein wenig später zur Vorlesung zu kommen.
Und was hätte ich ohne Dich gemacht?
Wir waren damals immer zusammen unterwegs, in guten wie in schlechten Tagen (und Nächten). Wir fuhren nicht nur zur Uni, auch zu Konzerten, zu Partys, zu Freunden – und wieder retour nach Hause.
Ja, wir haben auch schwierige Situationen erlebt. Einmal hast Du mich kurz vor Mitternacht auf dem Weg zu einer Feier am Karlsplatz sitzen gelassen. Es gab damals angenehmere Orte für junge Frauen in Wien. Mal haben wir eigenartige Leute kennengelernt, mal amüsante. Aber am Ende ging immer alles gut aus.
Dann bin ich in einen anderen Bezirk gezogen. Du bist nach wie vor jeden Tag in der Stadt unterwegs, am Wochenende sogar die ganze Nacht. Ich hingegen bin mit den Jahren ruhiger geworden. Doch wir begegnen einander jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit, und das seit mittlerweile zehn Jahren.
Nach so langer Verbundenheit ist es Zeit, offen zu reden.
Liebe U4!
Ja, Du wurdest größer, besser, schneller – aber Du nervst. Es hieß, die heurige Sperre sei die letzte. Nun erfuhren wir: 2026 kommt die nächste Sperre. Bitte, liebe U4: Sei endlich wieder für uns da.
