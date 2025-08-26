Nach so vielen Jahren darf man ehrlich sagen: Du nervst!

Liebe Freundin!

Wir kennen einander nun schon ein Leben lang, Du bist nur ein paar Jahre älter. Weißt Du noch, das Wien der 1980er- und 1990er-Jahre? Du warst damals schon jeden Tag in der Stadt unterwegs, ich noch eher sporadisch. Aber es waren diese Jahre, in denen wir beide gewachsen sind – größer, besser, schneller wurden.

Ab 2002 waren wir viele Jahre Nachbarinnen. Weißt Du noch, die kleine Studentenwohnung mit der Dusche in der Küche? Nur ein paar Minuten Fußweg, dann war ich bei Dir.

Gemeinsam sind wir morgens zur Uni gefahren. Ja, Du hast mich oft ein wenig warten lassen, acht oder zehn Minuten, und das in meiner Erinnerung fast täglich. Aber gut, vielleicht war es bloß eine praktische Ausrede, ein wenig später zur Vorlesung zu kommen.